Brandweer Uithoorn heeft woningbrand snel onder controle

In Uithoorn heeft dinsdagavond een brandje gewoed in een voormalig woonhuis.

Rond 20.20 uur werd door een oplettende voorbijganger alarm geslagen nadat deze rook uit de vrijstaande woning zag komen. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. De woning staat op de lijst om gesloopt te worden en was dus onbewoond. Onbekend is hoe de brand heeft kunnen ontstaan.