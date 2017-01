De `schrik van Laren' krijgt taakstraf voor overlast

Ook hangt hem drie maanden voorwaardelijke celstraf boven het hoofd. De officier van justitie had elf feiten op de tenlastelegging gezet met het oog op een passende straf. Een aantal feiten werd echter afgesplitst.

Het was een flinke lijst feiten waar de verdachte zich in 2016 schuldig aan zou hebben gemaakt: 11 mei heling van gereedschap, 20 september poging diefstal van een tas bij een tennisvereniging in Huizen, 21 september heling van een fiets, 22 september diefstal van een geldkistje bij een manege, 24 september diefstal van geld en een telefoon, 25 september diefstal van een fiets, 6 oktober diefstal van geld bij de Hilversumse ponyclub, 9 oktober diefstal van een tube lijm in een supermarkt, 16 oktober bedreiging met een wapen en belediging van een agent en 4 december diefstal van geld en een camera.

'Slecht in het leven'

De verdachte zei op de zitting tegen de rechter dat hij in die fase slecht in het leven stond. Zijn leven was een puinhoop. Nu logeert hij bij zijn moeder en gaat het beter. Een aantal van de feiten ontkende hij, een aantal gaf hij toe te hebben gepleegd. Hij gaf aan nog altijd last te hebben van de ramp in Bijlmer waar hij getuige van was. De instanties die de verdachte hebben onderzocht, maken zich zorgen om het alcohol- en drugsgebruik van de verdachte. Ook is het zorgwekkend dat de pogingen om hem hulp te bieden tot nu toe zijn vastgelopen op zijn weigering mee te werken.

De officier van justitie vond zes van de acht feiten die waren behandeld bewezen en vond dat een straf hiervoor op zijn plaats is. Hoewel de hulpverlenende instanties hebben aangegeven geen vertrouwen te hebben in toezicht, vond de officier dat toch nodig in het belang van de beveiliging van de maatschappij. Hij eiste een gevangenisstraf van zes maanden waarvan twee maanden voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar met toezicht.

De rechter splitste een aantal feiten op de tenlastelegging af. Die worden behandeld op een volgende zitting van de politierechte in Lelystad op 15 maart. Dit betreft de diefstal van de lijm, van de camera en van het geld bij de Hilversumse ponyclub. Ook staat er dan een huisvredebreuk op 19 december 2016 op de tenlastelegging. De rechter vond vijf van de acht feiten bewezen en veroordeelde de verdachte tot een werkstraf van 172 uur en drie maanden gevangenisstraf voorwaardelijk.