Hollands ontbijtmeisje 'schuift aan' bij Melkmeisje

Vanaf vandaag is het onlangs verworven Hollands meisje aan het ontbijt te zien in de Eregalerij van het Rijksmuseum. De 18de-eeuwse Jean-Étienne Liotard bracht met het schilderij een ode aan de schilderkunst van de Gouden Eeuw.

De bijzondere aanwinst krijgt daarom tijdelijk een plek bij het Melkmeisje dat Johannes Vermeer een kleine honderd jaar eerder schilderde. Het schilderij is voor het eerst in Nederland te zien.

Hollands genrestuk

Het kleine schilderij verbeeldt een jonge vrouw in een typisch Hollands interieur. Alle kenmerken van een 17de-eeuws genrestuk zijn aanwezig: een alledaagse scène, de intieme sfeer, de sobere kleurstelling, de verfijnde stofuitdrukking en het kerkinterieur op de achtergrond. Toch zijn alle meubels en tafelstukken uit Liotards eigen tijd. Het tafereel doet sterk denken aan de bekende interieurscènes van zijn voorgangers Johannes Vermeer, Gerard Dou en Frans van Mieris.

Belangrijke toevoeging

De rondreizende pastelschilder Liotard (Genève, 1702-1789) maakte het werk tijdens een lang verblijf in Nederland rond 1756. Hollands meisje aan het ontbijt is als olieverfschilderij een belangrijke toevoeging aan de beroemde groep pastels van Liotard die zich sinds 1885 in de collectie van het Rijksmuseum bevinden. Vanaf 21 maart 2017 wordt het schilderij met de andere werken van Liotard verenigd in de zalen van de 18de eeuw.

Vereende kracht

Met steun van de BankGiro Loterij, de Vereniging Rembrandt mede dankzij haar Nationaal Fonds Kunstbezit, het Mondriaan Fonds, het VSB Fonds, Rijksmuseum Fonds en een groot aantal particuliere schenkers kon het doek vorig jaar op een veiling in Londen worden aangekocht voor € 5,2 miljoen (inclusief commissie). Daarvoor was het meer dan 240 jaar in het bezit van een Britse adellijke familie.