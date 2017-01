Arrestaties in onderzoek overval en verkrachting in Schaijk uit 2009

In het onderzoek naar een gewelddadige overval en verkrachting in Schaijk in 2009 hield de politie dinsdagmiddag rond 17.30 uur twee broers van 26 en 28 jaar uit Eindhoven aan. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij deze delicten.

Op dinsdag 12 mei 2009 werden een 55-jarige vrouw en haar 46-jarige vriend slachtoffer van een gewelddadige overval op een chalet op het park De Landerije. De man en vrouw werden daarbij zwaar mishandeld, de inboedel werd vernield en de vrouw werd verkracht. Toen de daders er uiteindelijk vandoor gingen, namen ze ook nog diverse spullen mee.

Onderzoek

De politie startte destijds een groot onderzoek. De leidde later tot aanhoudingen, onder meer van de nu opgepakte 28-jarige Eindhovenaar. Hij werd echter niet veroordeeld voor betrokkenheid bij de overval. Wel werden twee anderen veroordeeld voor heling van de meegenomen spullen.

Nieuwe informatie

Eind vorig jaar kwam er bij de politie nieuwe informatie binnen, waarmee het onderzoeksteam aan de slag ging. Begin november werd in de opsporingsprogramma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht opnieuw aandacht besteed aan deze heftige zaak. Verder onderzoek leidde uiteindelijk naar de nu aangehouden broers.

Aanhoudingen

Dinsdagochtend rond 7.00 uur trof de politie de broer niet aan in de woning van hun ouders in Eindhoven, waar een doorzoeking plaatsvond. Daarbij werden diverse spullen in beslag genomen. Uiteindelijk meldde het tweetal zich op aandringen van de recherche op het bureau aan de Vogelstraat in ’s-Hertogenbosch, waar ze werden aangehouden.

Onderzoek gaat door

De recherche gaat onverminderd verder met het onderzoek. Het tweetal zit momenteel vast en wordt verhoord. Het mannelijke slachtoffer en de nabestaanden van het andere slachtoffer zijn vandaag op de hoogte gebracht van de aanhoudingen. Nieuwe arrestaties worden niet uitgesloten.