Voetgangster zwaargewond na aanrijding

Rond 14.05 uur reed een 21-jarige automobilist uit Houten over de Tigrisdreef in de richting van de Zambesidreef. Hij passeerde een bus die op het punt stond weg te rijden bij de halte in de richting van het industrieterrein. Op dat moment stak een voetgangster, een 28-jarige Utrechtse, van achter de bus de weg over. De automobilist kon haar niet ontwijken en een aanrijding was het gevolg. De Utrechtse was niet aanspreekbaar en een traumahelikopter landde zodat een trauma-arts eerste hulp kon verlenen. Met spoed werd zij overgebracht naar een ziekenhuis.

De afdeling verkeersongevallenanalyse doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.