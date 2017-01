Politie ruimt bijna 13000 hennepplanten en stekken

Er werden op vier plekken moederplanten en stekken aangetroffen. In totaal zijn 12914 planten/stekken en 63,5 kilo aan henneptoppen in beslag genomen. Er werden vier arrestaties verricht.

Vlissingen

n een pand aan de Jan Vermeerlaan zijn in een woning 123 planten en 96 stekken in beslag genomen.

Tholen

In een bedrijfspand aan de Ambachtsweg te Tholen werd naar aanleiding van een hoge belasting op het energienetwerk een onderzoek ingesteld bij enkele aldaar gevestigde bedrijven. Na enig speurwerk werd in een pand een professioneel ingerichte hennepkwekerij aangetroffen verdeeld over twee grote ruimten met daarin in totaal 1162 grote oogstrijpe hennepplanten. Er werden geen verdachten aangetroffen. De elektriciteit j werd illegaal afgetakt. De plantage is ontmanteld. Vanwege de stroomdiefstal werd dit adres van het netwerk afgesloten.

Roosendaal

n een woning aan de Gerard ter Borchstraat te Roosendaal werden in een slaapkamer, 66 bijna oogstrijpe hennepplanten in beslag genomen. Er werd niemand aangetroffen. Er is ten minste één keer eerder al een hennepoogst gerealiseerd. De huurder van de woning wordt voor verhoor uitgenodigd.

In een huis aan de Jan Vermeerlaan te Roosendaal werd in een slaapkamer een speciaal daarvoor ingerichte kweektent aangetroffen, met daarin 157 hennepplanten. Uit onderzoek bleek dat het om zogenoemde moederplanten ging,, die gebruikt worden voor het maken van jonge hennepstekken. Er waren al enkele jonge plantjes in een speciaal daarvoor vervaardigde kast en rek geplaatst waarop deze wortel kunnen trekken. De bewoner werd vanwege de gevaarlijk aangelegde elektriciteitsvoorziening van het energienetwerk afgesloten.

Etten-Leur

Op de Wilgenlaan stonden in een inpandige garage en een kamer op de begane grond 375 planten. Er was sprake van stroomdiefstal. In een woning aan de Roerdomp op een van de slaapkamers en de zolderetage stonden 2453 stekken en 69 moederplanten. Er werd één verdachte aangehouden.