Bart Rutten wordt nieuwe artistiek directeur Centraal Museum Utrecht

Hij zal samen met zakelijk directeur Marco Grob de directie vormen. Rutten volgt hiermee Edwin Jacobs op die eind december vertrok naar de Dortmunder U in Duitsland. Op dit moment is Rutten hoofd collecties van het Stedelijk Museum Amsterdam.

Koen Perik, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Centraal Museum, over de aanstelling van Rutten: 'Het Centraal museum wil een lokaal geworteld platform zijn voor kunst en cultuur met een nationale en internationale uitstraling. In Bart Rutten hebben wij een uitstekende nieuwe artistiek directeur gevonden die in staat is de ambities van het Centraal Museum voor de komende jaren verder vorm te geven. Zijn kennis van de mondiale museumpraktijk evenals zijn passie voor de hedendaagse kunst en cultuur van Utrecht maken hem bijzonder geschikt om het Centraal Museum in een nationale en globale context te laten bloeien.'

Bart Rutten over zijn stap:

'Met trots en plezier kijk ik uit om het oudste stedelijk museum van Nederland inhoudelijk te gaan leiden en aan de slag te gaan met de bijzondere collectie in al zijn diversiteit, het karakteristieke gebouw en zijn ruime tentoonstellingszalen in de oude stallen. De centrale ligging van het museum in het land en het ambitieuze culturele klimaat in Utrecht vormen een fantastische omstandigheid om in te werken. Ik wil me inzetten voor de beleving van kunst, vormgeving en cultuur, relevant voor bewoners van Utrecht en voor bezoekers van ver daarbuiten.'

Bart Rutten (44) werkt sinds 2008 bij het Stedelijk Museum Amsterdam, waar hij begon als conservator beeldende kunst met in het bijzonder aandacht voor video- en filmkunst. Hij breidde zijn werkterrein steeds verder uit met veel oog voor de breedte van de collectie. Zo was hij was onder meer medeverantwoordelijk voor de vernieuwde collectieopstelling, de grote Malevich tentoonstelling in 2013 en de Matisse tentoonstelling in 2015. Deze laatste trok de meeste bezoekers ooit in de geschiedenis van het Stedelijk Museum.