Werkstraffen en celstraf geëist tegen frauderende rijschoolhouders

Een 25-jarige vrouw en een 22-jarige man hoorden vandaag werkstraffen van 240 uur tegen zich eisen voor fraude met examens bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en IBKI, de instantie die examens afneemt voor de bevoegdheid tot rijinstructeur. Tegen een 24-jarige man is 24 maanden celstraf geëist. De man wordt naast fraude met examens ook verdacht van wapenbezit en witwassen van 95 duizend euro. De drie personen leidden samen een rijschool in Amsterdam.

Het OM rekent het de verdachten zwaar aan dat zij door hun handelen de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. “De verdachten moeten zich bewust zijn geweest dat ze een grote onveiligheid op de weg hebben gecreëerd. Ze hebben kennelijk uit puur geldelijk gewin alle risico’s voor de verkeersveiligheid voor lief genomen”, aldus de officier van justitie in haar requisitoir.

Uit het hoofd

De zaak is aan het rollen gekomen nadat het CBR aangifte had gedaan wegens fraude. Een medewerker van het CBR betrapte een vrouw in 2013 tijdens een theorie-examen. De vrouw droeg een spybril, een bril met een camera, waarmee ze opnames van de examenvragen maakte. De vrouw verklaarde de bril van haar instructeur te hebben gekregen van de rijschool waar ze een cursus volgde. De rijschool adverteerde met “100% slagingsgarantie”, “theorie in één dag” en “de allernieuwste CBR-vragen”. Cursisten van de rijschool leerden op de ochtend van een theorie-examen de gestolen vragen en bijbehorende antwoorden uit het hoofd en werden vervolgens naar het CBR vervoerd waar zij hun examens maakten.

Vuurwapen

Na onderzoek naar en observaties van de rijschoolhouders heeft de politie in september 2014 de nu 24-jarige man en 25-jarige vrouw aangehouden. Bij een doorzoeking van de rijschool heeft de politie onder meer een spy-bril in beslag genomen en een computer met daarop gestolen examens van het CBR en IBKI, de instantie die examens afneemt voor de bevoegdheid tot rijinstructeur. In de woning van het stel vond de politie een vuurwapen met 10 patronen in een kledingkast en een envelop met 10 duizend euro die achter een radiator was geplakt.

Geldezels

Nadat de twee verdachten drie dagen in hechtenis hadden gezeten, werden ze door de rechter-commissaris heengezonden. Het onderzoek ging echter onverminderd door en de telefoon van de 24-jarige verdachte werd getapt. Over de tap werd duidelijk dat hij bezig was met het wegsluizen van geld naar een geheime bankrekening in Libanon. De 24-jarige ronselde ‘geldezels’ die elk met 9.500 euro naar Libanon zouden moeten afreizen. Negen personen werden op Schiphol aangehouden met 9,5 duizend euro bij zich. De 24-jarige verdachte is in Parijs aangehouden, vlak voordat hij naar Beiroet wilde vliegen. In totaal is 95 duizend euro in beslag genomen.