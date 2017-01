Chinese panda's komen naar Nederland

Gisteren heeft de inspectie onder grote belangstelling van de pers plaatsgevonden in Ouwehands Dierenpark. De delegatie werd begeleid door het Pandasia Projectteam van Ouwehands Dierenpark vertegenwoordigd door Robin de Lange, directeur, José Kok, manager Zoölogie, Educatie en Onderzoek en Johan Veerhuis, projectleider Bouw.

Dhr. Zhong gaf tijdens de inspectie al aan dat Pandasia het mooiste en grootste reuzenpandaverblijf is wat hij tot nu toe heeft gezien. Tijdens de inspectie zijn de binnenverblijven, nachtverblijven, kraamkamer, bamboeopslag, buitenverblijven en verzorgersruimte geïnspecteerd.

Kleine aanpassingen

Naast alle lovende woorden zijn er een paar kleine punten die moeten worden aangepast. In de binnenverblijven zullen een aantal klimtakken moeten worden ingekort, omdat reuzenpanda’s erg goede klimmers zijn en mogelijk via deze takken bij leidingen kunnen komen.

Schuilhutten

Verder wordt er samen met delegatieleden nagedacht over een mooiere bescherming van de eiken in de buitenverblijven, zodat schrikdraad niet meer nodig is. Daarnaast zullen de buitenverblijven van meer schuilhutten worden voorzien.