Interpol: 10.000-ste slachtoffer kindermisbruik geïdentificeerd

In de internationale strijd tegen het seksuele misbruik van kinderen is het tienduizendste slachtoffer geïdentificeerd. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Een zeer belangrijk hulpmiddel hiervoor is de International Child Sexual Exploitation (ICSE) mediadatabase. Dankzij de herkenning kunnen tot dan toe anonieme slachtoffers in veiligheid worden gebracht. De database is in beheer bij Interpol. Nederland heeft hiervoor twee politiemedewerkers gedetacheerd in Lyon.

In het persbericht van Interpol over deze mijlpaal stelt secretaris-generaal Jürgen Stock dat de blijdschap vanzelfsprekend wordt overschaduwd door de enorme aantallen kinderen over de hele wereld die nog steeds het slachtoffer zijn van kinderporno. Maar, zegt hij: ‘Wij zijn blij dat we opsporingsorganisaties over de hele wereld hebben kunnen helpen bij het identificeren en redden van tienduizend slachtoffers.’

Nederlandse rechercheurs

Bij de database zijn 49 landen en Europol aangesloten. De ICSE-database maakt gebruikt van geavanceerde technologie die locaties, slachtoffers en verdachten aan elkaar kunnen linken. Gecertificeerde gebruikers kunnen real time in de database met elkaar samenwerken en dus ook direct reageren op zaken die op dat moment spelen.

De database is in beheer bij de sectie Crimes against Children van Interpol. Het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft twee miljoen uitgetrokken om dit project mede te financieren. Hiervan zijn onder andere twee Nederlandse rechercheurs gedetacheerd in Lyon. Een van hen is Hedwig de Jager. Zij werkt al ruim een jaar met de ICSE-database.

Internationale samenwerking

De Jager: ‘Identificatie is van groot belang. Alleen zo kunnen we deze kinderen in veiligheid brengen en daders aanhouden. Kindermisbruik is echt een onderwerp dat alle landen bindt. We bereiken deze mooie resultaten doordat we niemand hoeven uit te leggen hoe belangrijk dit is. Beelden die in Australië geüpload worden, kunnen bijvoorbeeld in de Verenigde Staten worden herkend en leiden tot aanhoudingen in Europa. En omgekeerd.’