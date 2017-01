Werkstraf voor rapper Boef

In september van het vorig jaar werd Boef aangehouden voor opruiing. In een vlog had hij opgeroepen om te gaan vechten in Tilburg. Eerder had hij al een agent beledigd in een van zijn vlogs. Deze eiste een schadevergoeding van 150,- euro en kreeg deze toegewezen.

Na zijn aanhouding zette de rapper een vlog online waarin hij zei de dochter van een rechercheur te neuken. Boef voerde als verdediging aan dat het ging om artistieke vrijheid en was het niet persoonlijk bedoeld. De rechter oordeelde dat de uitlatingen denigrerend en choquerend waren en ‘het enkel frustratie en boosheid’ was.

Het Openbaar Ministerie had een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken geëist.