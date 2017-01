Nieuwjaarsreceptie Heerenveen druk bezocht

In het Posthuis Theater in Heerenveen is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente druk bezocht.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan hield een nieuwjaarstoespraak ‘De jaarwisseling is in onze gemeente relatief rustig verlopen. Zelf heb ik in de nacht van oud en nieuw een aantal horecagelegenheden en een feesttent in de dorpen en het centrum bezocht’, aldus Van der Zwan. Ook memoreerde hij aan het schietincident bij het Thialf stadion waarbij Bert Jonker werd beschoten.

Dit jaar werd voor de tweede keer de Gouden Plak uitgereikt. Dit jaar was Udo de Goede de gelukkige. De prijs De Gouden Plak is een blijk van waardering voor die persoon of organisatie die – het afgelopen jaar - op bijzonder positieve wijze een bijdrage heeft geleverd aan de doorontwikkeling, het positieve imago en de promotie van de regio Heerenveen. De prijs is in de vorm van deze prachtige gouden speld, ontworpen en gemaakt door edelsmid Harm Bron van Atelier De Bron uit Heerenveen.

In het verleden was De Goede bestuurslid van serviceclub Kiwanis. Daarbij had hij een actieve rol bij het tweejaarlijkse benefietgala ten behoeve van het Foppe Fonds. Inmiddels is hij lid van de serviceclub Lions 2.0. Vanuit die rol was hij de initiator van het Heerengracht 5 Concert dat op 3 september 2016 voor de eerste keer plaatsvond en meteen een groot succes was.

Sinds 2015 is hij bestuurslid van het Heerenveen Ondernemersfonds; een fonds voor en door ondernemers dat collectieve initiatieven financiert. Bovendien was hij in 2016 een van de initiatiefnemers van de Stichting Leegstand met als doel de panden in het centrum van Heerenveen gevuld te houden.

Daarnaast is hij actief voor vv Heerenveen en sponsor van het Vrouwenvoetbal Heerenveen. Door dit alles draagt hij op Gouden wijze bij aan de doorontwikkeling, het positieve imago en de promotie van Heerenveen en is hij volgens de jury met recht de winnaar van de Gouden Plak.