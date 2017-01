In pakket voor burgemeester Heerlen zaten explosieven

De burgemeester van Heerlen heeft op 21 december j.l. een pakketje ontvangen met hierin een brief waarin 1 miljoen euro werd geëist. Naast de brief bevatte het pakket springstof, een klokwekker en twee draadjes. Alleen zat er geen ontsteker bij. Dit staat in het politiedossier dat is ingezien door Crimwatchers.nl

Tevens moest er 1000 bitcoins worden overgemaakt op een bepaald rekeningnummer. Hiervoor had de burgemeester tot 23 december 14.00 uur de tijd. In de brief stond verder: ‘Daarna heeft u 72 uur de tijd om 1 miljoen euro in gebruikte biljetten van 500, 200, 100 en 50 euro klaar te maken’. ‘Zodra de bitcoins op rekening staan, zullen wij met u contact opnemen met de bijgeleverde telefoon, voor het droppen van het geld’.

Om de eis kracht bij te zetten werd er gedreigd met het af laten gaan van een explosief. ‘Als de koerier alles heeft opgehaald en veilig terug is, laten wij geen explosief afgaan en zullen wij u verder met rust laten. Mocht u ons niet serieus nemen, dan zal er op een onbepaalde dag en tijd een explosief afgaan’

Op 22 december werd in Heerlen de 45-jarige Eric L. in zijn woonplaats aangehouden. Hij wordt verdacht van poging afpersing, bedreiging en het voor handen hebben van explosieven. L. werd volgens Crimewatcher na vijf dagen vrijgelaten. Hij is nog steeds verdachte in de zaak.