Man ernstig gewond bij schietpartij in Heerlen

Bij een schietpartij in een loods op De Weggebekker in Heerlen is woensdagavond een man ernstig gewond geraakt.

Het incident vond rond 21.10 uur plaats. Een onbekend aantal personen was bij het incident betrokken. Een persoon, een man uit Heerlen, is aangehouden. De politie is nog op zoek naar de andere personen.

Het slachtoffer, een man van 29 jaar uit Maastricht, had verschillende schotwonden, waaronder in zijn been. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich in de loods heeft afgespeeld, wat de aanleiding voor de schietpartij is geweest en hoeveel personen er precies bij betrokken waren, is op dit moment nog niet bekend. Er is door de politie een technisch en tactisch onderzoek opgestart.