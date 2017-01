Dode bij schietpartij in Utrecht

In Utrecht is een dode gevallen bij een schietpartij. Het incident vond plaats rond 01.45 uur bij een flat in de wijk Overvecht.

Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was en wie het slachtoffer is. De schietpartij vond plaats bij bij een portiek van een flat aan de Faustdreef. Door flatbewoners werden enkele schoten gehoord. Enkele minuten later werd op de Vulcanusdreef, op ongeveer een kilometer van de plaats van de schietpartij, een brandend voertuig aangetroffen. De politie onderzoekt of er een verband ligt. De politie is een groot onderzoek gestart.