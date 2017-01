Regen, sneeuw en storm in aantocht

In de loop van de avond en gedurende de nacht naar vrijdag kan het in het zuiden, midden en oosten van het land enkele uren gaan sneeuwen.

Hierdoor kan zich een sneeuwdek vormen en is er kans op gladheid. De buien beginnen met regen en zullen in de loop van de avond overgaan in sneeuw. De avondspits zal dus weinig gevolgen ondervinden. Dat geldt voor vrijdagochtendspits anders. Vooral in het oosten moet het verkeer dan ernstig rekening houden met een laag sneeuw.

Vrijdag worden er in de loop van de middag vooral in de kustprovincies zware windstoten verwacht. Boven land van 75-90 km/uur, aan zee mogelijk 90-100 km/uur.