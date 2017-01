Bewoonster gewond bij brand in woning Hoogeveen

Aan de Da Costastraat in Hoogeveen heeft donderdagochtend brand gewoed in een woonhuis.

De brand woedde in de woonkamer. De brandweer, die snel ter plaatse was, had het vuur snel onder controle. De bewoonster werd naar een ziekenhuis overgebracht omdat deze rook had binnengekregen.