Politie waarschuwt opnieuw voor nepaanrijdingen

In Nederland is volgens de politie een bende actief die het heeft voorzien op oudere automobilisten. Er zijn inmiddels bij de politie al 27 zaken gemeld.

Slachtoffers worden aan de kant gezet, omdat ze zogenaamd schade hebben veroorzaakt. Vervolgens zetten de oplichters ze onder druk om contant te betalen. De politie zoekt de nog onbekende verdachten.

Vrijdagmiddag 16 december 2016 rijdt een man van 83 jaar uit Zeewolde over de Cartesiusweg in Utrecht. Als hij voor een rood verkeerslicht staat, hoort hij een knal. Vervolgens doet een vreemde man het rechter voorportier open en gaat naast hem zitten. Deze man zegt dat hij is aangereden en schade heeft en stelt voor om door te rijden naar een parkeerplaats.

Oplichters

In werkelijkheid is de knal veroorzaakt door een steen die de oplichters tegen de auto van het slachtoffer hebben gegooid. Maar dat weet het slachtoffer dan nog niet. Op een parkeerplaats op het Thomas à Kempisplantsoen stelt het slachtoffer voor een schadeformulier in te vullen. Maar dat willen de mannen niet. Zij stellen voor dat hij 600 euro betaalt, de helft van het zogenaamde schadebedrag. De man rijdt naar een geldautomaat, pint het geld en geeft dat aan de mannen. Het slachtoffer blijft achter met een vreemd gevoel.

Aangiften

De teller staat inmiddels op 27 aangiften. Al eerder kwamen er aangiften uit de regio Rotterdam. Maar de oplichters hebben hun werkgebied verplaatst naar de regio Utrecht. De slachtoffers kunnen niet veel zeggen over de daders. Sommigen spreken over Marokkaanse mannen, anderen over Roemenen en Zuid-Europeanen. Ook kan er geen exact merk of type auto van de oplichters genoemd worden.