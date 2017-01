Sportcentrum in Hoogwoud wederom beschoten

Sportcentrum De Weyver in Hoogwoud is afgelopen nacht opnieuw een aantal maal beschoten.

Een medewerker van een beveiligingsbedrijf kwam na een melding rond 01.30 uur bij het sportcentrum en trof kogelinslagen aan. Hierop werd de politie ingeschakeld. Er werden meerdere kogelinslagen in de ruiten aangetroffen en ook bleek er graffiti te zijn aangebracht op de voorgevel. Er vindt vandaag verder forensisch onderzoek plaats bij het pand. Ook wordt onderzocht of er verband is met de beschieting die in de nacht van 15 op 16 december plaatsvond.