Autodief geschept op A27

In de vroege ochtend van donderdag 12 januari raakte een man gewond toen hij op de snelweg A27 ter hoogte van Maartensdijk werd aangereden. Een auto die bij hem in de buurt stond, bleek gestolen te zijn.

Rond 06.00 uur kwam de melding van een aanrijding. Een man zou de snelweg overgestoken zijn waarbij een 23-jarige automobilist uit Houten de man niet kon ontwijken en een aanrijding ontstond. Het slachtoffer, een 59-jarige man uit Hilversum, was aanspreekbaar. Aan de andere kant van de snelweg stond een auto met schade aan de voorzijde. Bij het slachtoffer werd de sleutel van de auto aangetroffen.

Omdat het slachtoffer een bekende van de politie is op het gebied van inbraken, was het vermoeden dat de auto gestolen was. Agenten gingen naar de woning van de tenaamgestelde van de auto in Hilversum toe. In de woning bleek ingebroken. Onder andere laptops en een auto waren weggenomen. Het slachtoffer werd aangehouden en overgebracht naar een ziekenhuis. Een nader onderzoek is ingesteld.