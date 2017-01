Dode nabij speeltuin is 68-jarige vrouw uit Arnhem

De politie in Arnhem is bezig met een sporenonderzoek nabij een speeltuin aan de Engelburgstraat. Hier werd woensdag het lichaam van een vrouw aangetroffen door enkele voorbijgangers en kinderen.

Het onderzoek werd woensdag stopgezet na het intreden van de duisternis. Het rood-witte lint om de plaats delict af te zetten zijn vervangen door zwarte schermen om zo het zicht van omstanders te ontnemen.

Een buurtbewoner zegt tegenover Omroep Gelderland dat de vrouw slechts gekleed was in haar onderbroek en zou er al langer hebben gelegen. De identiteit van het slachtoffer is bekend. Het gaat om een 68-jarige vrouw uit de stad die al enige tijd vermist was. Hoe ze om het leven is gekomen zal nader worden onderzocht.