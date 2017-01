Brit mishandelt hulpverleners en verwondt zichzelf

Agenten gingen rond 16.15 uur op een melding af dat een beveiliger van een coffeeshop op de Haringpakkerssteeg was mishandeld. De beveiliger wilde geen aangifte doen. De agenten besloten daarom de man naar een taxi te begeleiden, waarmee hij terug zou gaan naar zijn hotel.

Uit het niets trapte de man o.a. tegen de knie van een van de agenten, waarop zijn aanhouding volgde. In het cellencomplex raakte de man gewond aan zijn hoofd omdat hij door eigen toedoen van een trap viel.

De politie liet een ambulance komen voor zijn verwonding. In het cellencomplex trapte de man een verpleegkundige in zijn gezicht, waarbij een tand van de hulpverlener afbrak. De Brit verkeerde vermoedelijk onder invloed van drugs. Na terugkeer uit het ziekenhuis is de man gehoord. Hij kon zich niets herinneren van wat er die middag had plaatsgevonden.