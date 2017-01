Nieuwe deal gesloten tussen MOJO en Buma/Stemra

Concert- en festivalorganisator MOJO heeft als eerste een deal gesloten met Buma/Stemra volgens het vernieuwde livetarief van de auteursrechtenorganisatie. 'De overeenkomst gaat in per 2017 en loopt tot een van de partijen opzegt', zo meldt Buma/Stemra donderdagmiddag.

Afdracht percentage opbrengst

Wanneer concertorganisatoren, poppodia en andere partijen evenementen met livemuziek organiseren, dragen zij een percentage van de opbrengsten uit verkopen van o.a. tickets af aan Buma/Stemra. Zij zorgt er voor dat de auteurs en uitgevers van de live gespeelde muziek een vergoeding ontvangen.

Vertrouwen

Buma/Stemra CEO Wim van Limpt: 'MOJO is een grote en belangrijke concert- en festivalorganisator in Nederland. Een goede samenwerking is daarom essentieel. Deze deal zorgt ervoor dat we samen klaar zijn voor de toekomst en onze leden erop kunnen vertrouwen dat zij een vergoeding ontvangen wanneer hun muziek live wordt uitgevoerd. Dit is een goed voorbeeld hoe in samenwerking met marktpartijen overeenkomsten ontstaan die zowel de belangen van onze leden als die van muziekgebruikers vertegenwoordigen.'

Duidelijkheid en uniformiteit

Ruben Brouwer, directeur bij MOJO: 'We zijn blij dat we na een periode van constructief overleg deze nieuwe, toekomstbestendige afspraken hebben kunnen maken. De regeling schept duidelijkheid en uniformiteit in de markt, en is wat ons betreft een goede balans tussen de belangen van MOJO als organisator van muziekevenementen, de optredende artiesten en de rechthebbenden die Buma/Stemra vertegenwoordigt.'

‘Level playing field’

Het nieuwe tarief voor livemuziek gaat uit van een ‘level playing field’, waarbij het belangrijk is dat iedere organisator bij gelijke omstandigheden dezelfde vergoeding voor auteursrechten afdraagt. Het tarief is toegankelijker voor startende organisatoren en houdt rekening met fluctuerende omzetten. Op vrijdag 13 januari wordt in het panelprogramma van Eurosonic Noorderslag uitvoerig ingegaan op het nieuwe live tarief voor live optredens.