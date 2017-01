Verdachten in zaak ontvoering 2-jarige Insiya langer vast

Volgens de NOS was één van de verdachten op de zitting aanwezig. De Amerikaan Robert B. werd tijdens de ontvoering door een familielid en een buurman overmeesterd. Hij had bij de ontvoering een stroomstootwapen en tiewraps bij zich. Hij zou in opdracht van Shezad H., de vader van het meisje, hebben gehandeld.

Het Openbaar Ministerie heeft in de zaak acht verdachten op het oog, waarvan er vier vastzitten. Voorafgaand aan de ontvoering zijn volgens het OM maandenlange en professionele voorbereidingen geweest.

B. heeft verklaard dat hij in de veronderstelling was dat de moeder van Insiya het kind onrechtmatig had meegenomen en wat zij deden juist legaal was. Het OM vindt deze verklaring ‘volstrekt ongeloofwaardig’.