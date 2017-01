'Jongen redt vrouw met rollator van spoor'

Het incident gebeurde afgelopen maandag rond 09.39 uur op de spoorwegovergang in Twello. De vrouw was met haar rollator op de rails gevallen en kon niet meer wegkomen. Het scheelde maar een haartje of ze zou door de trein gegrepen zijn. Dit meldt De Stentor.

De 15-jarige Ruben die onderweg was naar school zag de vrouw op het spoor liggen. De spoorbomen waren al naar beneden. De jongen bedacht zich geen moment, sprong van zijn fiets, hielp de vrouw overeind en bracht haar aan de kant in veiligheid. Tegenover de krant vertelt Ruben enkele dagen later: 'Ik vroeg nog aan haar, gaat het? Maar ze antwoordde niet, zo geschrokken was ze. Ik sprong daarna snel weer om mijn fiets om niet te laat op school te komen. Een andere oude man was haar inmiddels al gaan helpen om de boodschappen terug in de rollator te zetten. Hem heb ik verder ook niet meer gesproken. Ik weet dus niet wie die vrouw was en hoe ze naar huis is gekomen.'

Getuige

Inmiddels heeft een getuige, een man uit Terwolde, zich gemeld. Henk Breman uit Terwolde zag het allemaal gebeurd en was ontzettend opgelucht dat het zo goed afliep, zo vertelt hij aan Voorster Nieuws. Tegen de krant: ....'Mij blijft het door het hoofd malen wat er had kunnen gebeuren als die jongen niet zo snel gehandeld had. Ik heb geen idee wie hij is, maar volgens mij verdient hij een dikke pluim voor zo’n kordaat en dapper optreden.'