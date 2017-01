Politie treft zwaargewonde man aan in woning Valkenswaard

De vrouw die in de woning was, is aangehouden. Dit meldt Politie Eindhoven. De politie ging eerst uit van een steekpartij maar laat weten dat dit nog niet zeker is. Hoe de verwondingen van de man zijn ontstaan, wordt onderzocht. De man is overgebracht naar een ziekenhuis. Het is nog onduidelijk of de man en de vrouw bekenden van elkaar zijn