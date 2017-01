Code geel vanwege gladhei en zware windstoten

In de namiddag en avond wakkert de wind in de kustprovincies aan en zal zorgen voor zware windstoten. Boven land kunnen windstoten van 75-90 km/uur plaatsvinden. Aan zee mogelijk 90-100 km/uur.

Zaterdag

In de nacht van vrijdag op zaterdag trekken opnieuw winterse buiten vanuit het noordwesten naar het zuidoosten over het land. Hierdoor ontstaat er landinwaarts kans op gladheid.

In de loop van zaterdagmiddag trekt opnieuw een zone met actieve winters buien over het land. Hierbij bestaat de kans op onweer. In hevigere buien kan het volgens het KNMI plaatselijk glad worden door hagel of sneeuw.

De maximum temperatuur zal zaterdag rond de 4 graden zijn. Tijdens een bui kan de temperatuur tegen het vriespunt lopen.