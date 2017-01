Code oranje voor Brabant en Gelderland vanwege sneeuwval

Hierdoor kan, behalve in het uiterste noordwesten, een sneeuwlaag ontstaan van enkele centimeters. In delen van Noord-Brabant en Gelderland kan vannacht 5-10 cm vallen. Daarvoor geldt in de ze provincies code oranje. Voor de overige provincies geldt code geel. De sneeuw blijft niet lang liggen, want het kwik stijgt vrijdag naar een graad of vier.

In Breda en Bergen op Zoom is de sneeuw inmiddels al gevallen, zo meldt Omroep Brabant donderdagavond

Zware windstoten

Limburg moet in de loop van de nacht ook nog rekening houden met zware windstoten, tot ongeveer 75 km per uur. Samen met de sneeuw geeft dat extra veel hinder. In Zeeland kunnen er vannacht windstoten voorkomen van 80/90 km per uur. Vrijdag in de middag kunnen vooral de kustprovincies zware windstoten verwachten. Boven land van 75-90 km/uur, aan zee mogelijk 90-100 km/uur.

NS en ProRail

De NS en ProRail bereiden zich goed voor op de weersomstandigheden. Er wordt rekening mee gehouden dat de sneeuw vooral in het midden en het zuiden van het land de dienstregeling in de war kan gooien. NS zet morgen extra personeel in op stations en in treinen vanwege het aangekondigde winterweer. En de treinen worden uit voorzorg behandeld in een zogeheten anti-icing-installatie. Ze worden aan de onderkant voorzien van een anti-vriesmiddel, om te voorkomen dat sneeuw en ijs zich hechten aan de treinen. Dat moet voorkomen dat brokken sneeuw en ijs tussen wissels vallen of de leidingen onder de trein beschadigen.

ProRail houdt morgen extra sneeuw- en storingsploegen en hulplocomotieven achter de hand. Op het traject Den Bosch - Sittard rijden bovendien tot halverwege de middag twee in plaats van vier intercity’s per uur. De sprinters rijden wel gewoon volgens de dienstregeling.