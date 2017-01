Inval bij clubhuis No Surrender in Emmen

De gemeente Emmen, politie en Openbaar Ministerie Noord-Nederland zijn vanochtend om 7.00 uur een actie gestart bij het clubhuis van motorclub No Surrender aan de Kapitein Hatterasstraat in Emmen.

Na sluiting van het pand door de gemeente, is de politie naar binnen gegaan voor het houden van een doorzoeking in opdracht van de officier van justitie. Daarnaast wordt een zoeking gehouden in de woning van een bestuurslid van No Surrender. De bewoner, een 48-jarige man uit Klazienaveen, is aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen.

Een week lang is er een noodbevel van kracht: niemand mag zonder toestemming het afgezette gebied betreden.