Meisje (19) richt ravage aan in woning

In een woning aan de Kalsdonksestraat in Roosendaal is vrijdagmorgen omstreeks 05.30 uur een 19-jarig meisje aangehouden vanwege mishandeling en vernieling.

Agenten kwamen rond 05.15 uur ter plaatse na een melding dat alles in de woning kort en klein geslagen zou zijn. In de woning troffen de agenten een grote ravage aan. Het glas in de voordeur was uit de sponning geslagen en in de gang lag een jonge vrouw met verwondingen aan haar arm. Dit bleek later de verdachte te zijn. De politiemedewerkers hebben een ambulance laten komen en de ambulancemedewerkers hebben de verwondingen van het meisje behandeld. Ook waren door de rest van het huis vernielingen gepleegd en was de bewoonster van de woning aan de Kalsdonksestraat geschopt en geslagen.

Conflict uit de hand gelopen

In de woning bevonden zich vijf vrouwen. Omdat de gemoederen tussen de vijf steeds hoger opliepen besloten de agenten er nog een politie-eenheid bij te roepen. Van de bewoonster van de woning werd een aangifte opgenomen van vernieling en mishandeling en de veroorzaker van dit alles, het 19-jarige meisje, is aangehouden en overgebracht naar een politiecel. Daar zal ze vandaag verder gehoord worden over de zaak. De toedracht van het gebeuren is nog niet exact bekend, maar de aanleiding is vermoedelijk een uit de hand gelopen conflict tussen de 19-jarige en haar moeder.