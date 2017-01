FNV en CNV: Drukkerij Joh. Enschedé heeft te weinig biljetten voor eigen personeel

150 Werknemers van drukkerij Joh. Enschedé in Haarlem raken in de loop van dit jaar hun baan kwijt, omdat het bedrijf stopt met het drukken van bankbiljetten. Op een goed sociaal plan hoeven ze echter niet te rekenen als het aan de directie ligt. 'Deze mensen werken elke dag met bankbiljetten, maar voor een fatsoenlijk sociaal plan is kennelijk geen geld. Dat laten we niet gebeuren”, zeggen onderhandelaars Dolf Polders (CNV Vakmensen) en Bernard van Iren (FNV Media & Cultuur).

De Haarlemse drukkerij, die een geschiedenis heeft van ruim 300 jaar, verkeert in zwaar weer. Vorige maand maakte het bedrijf de sluiting bekend van de bankbiljetten-divisie (150 werknemers). Wat overblijft, is het onderdeel ‘Stamps’, waar onder andere postzegels en visa worden gemaakt. Daar werken dan nog ongeveer 60 mensen.

Bizarre wending

Het overleg over een sociaal plan kreeg vandaag een bizarre wending. 'De directie had een belachelijk slecht sociaal plan op tafel gelegd: er was slechts 1 miljoen euro beschikbaar, omgerekend voor elke werknemer slechts een derde van de transitievergoeding', aldus Polders en Van Iren. 'We hebben vandaag een tegenbod gedaan, maar de directie wilde daarover graag eerst overleggen met de grootste geldschieter, ING. De directeur kreeg geen contact met de juiste persoon bij ING, dus hebben we een vervolgafspraak gemaakt voor komende dinsdag. Maar we waren de deur nog niet uit, of de directie probeert de ondernemingsraad onder druk te zetten om een deal te sluiten over een aangepast sociaal plan. Het bleek dat hij intussen wel degelijk contact had gehad met ING! Een vies spelletje.'

Curator

De leden van de ondernemingsraad kregen van de directie te horen ze uiterlijk aanstaande maandag 14.00 uur akkoord moeten aan. 'Gebeurt dat niet, dan staat dinsdag de curator op de stoep en wordt het een faillissement. Dan hebben de mensen niks. Het is ronduit schofterig dat de ondernemingsraad op deze manier onder druk wordt gezet', vinden Polders en Van Iren.

Fatsoenlijk sociaal plan

De onderhandelaars eisen dat het overleg over een goed sociaal plan zo snel mogelijk wordt hervat. 'Dit jaar maken de werknemers nog een aantal opdrachten af, waarmee het bedrijf nog dik 20 miljoen euro verdient. Daar kan best de helft van naar de werknemers, voor een fatsoenlijk sociaal plan. Dat betekent: een goede ontslagvergoeding, geld voor scholing en outplacement én niet te vergeten: compensatie voor de maand vakantiegeld die de mensen een paar jaar geleden moesten inleveren om het bedrijf boven water te houden – wat dus achteraf vergeefs was.'