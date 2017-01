Aanhouding voor schoten Amsterdamsestraatweg

De politie heeft na onderzoek op dinsdag 10 januari een 43-jarige Utrechter aangehouden. De man wordt in verband gebracht met een schietpartij op de Amsterdamsestraatweg in de nacht van 25 op 26 oktober vorig jaar.

Rond 00.30 uur die nacht kwam een melding dat er schoten waren gehoord in de Geraniumstraat. De politie kon in eerste instantie niets vinden wat duidde op een schietincident. De volgende morgen bleek dat op de hoek van de Geraniumstraat en de Amsterdamsestraatweg kogelgaten zaten in het kozijn van een winkelruit. Daarbij werden kogelresten gevonden. Het wapen werd diezelfde dag aangetroffen in de omgeving.

Na onderzoek kon de politie dinsdag overgaan tot aanhouding van de verdachte. In zijn woning lag nog een ander vuurwapen. Dit werd in beslag genomen. Over de aanleiding waarom werd geschoten is nog niets bekend. Het onderzoek wordt voortgezet.