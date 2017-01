Griepgolf zorgt voor grotere drukte bij ziekenhuizen

Minister Schippers van Volksgezondheid zegt dat er geen sprake is van een nijpende situatie in ziekenhuizen door het griepvirus wat momenteel heerst. Het is volgens de minister wel drukker dan normaal.

Volgens het AD hebben een aantal ziekenhuizen in Nederland een opnamestop. Dit in verband met de grote hoeveelheid oudere patiënten die met griepklachten worden opgenomen. Schippers zegt dat het hier gaat om patiënten waarbij behandeling niet kan worden uitgesteld. ‘Het is even schuiven. Ziekenhuizen kunnen dat best aan, maar het is wel druk’, aldus Schippers.

Niet alleen de grote hoeveelheid patiënten vormt een probleem. Ook de uitval van personeel die met griep thuis zit verhoogt de werkdruk.