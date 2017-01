Medepleger beroving Hoogezand opgespoord

De 24-jarige man uit Tunesië, die door de rechtbank in Assen op 11 januari 2017 was veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf wegens medeplegen van de beroving van een 14-jarig meisje in Hoogezand, is op 13 januari 2017 aangehouden en vastgezet.