Woonkamer uitgebrand in Hoogeveen

Aan de Da Costastraat in Hoogeveen is donderdagmorgen door nog onbekende oorzaak een woonkamer uitgebrand.

De brandweer had de brand snel onder controle al is er veel schade. De bewoonster had te veel rook binnen gekregen en is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie onderzoekt samen met de brandweer naar de oorzaak van de brand.