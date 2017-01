Automobilist (29) komt om het leven bij verkeersongeval Beekbergen

In de nacht van woensdag op donderdag is bij een eenzijdig verkeersongeval op de Loenenseweg bij Beekbergen een 29-jarige man uit Deventer om het leven gekomen. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Tegen boom

De man reed rond 00.20 uur in zijn personenauto vanuit de richting Loenen in de richting Beekbergen. Door onbekende reden kwam de man op de andere helft van de weg terecht en botste tegen een boom. Hij was op slag dood.