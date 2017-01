ACM: ProRail betrok kleinere vervoerders onvoldoende bij sluiting Moerdijkbrug

De drie kleinere spoorgoederenvervoerders RFF, Locon en LTE zijn in april 2016 door ProRail oneerlijk behandeld toen de Moerdijkbrug op korte termijn gesloten moest worden vanwege geconstateerde gebrekene aan het spoor. Tot dat oordeel komt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek.

Spoorwegbeheerder ProRail betrok grote spoorvervoerders als NS Reizigers en DB Cargo beter en eerder bij de besluitvorming om de Moerdijkbrug te sluiten. Zo hadden de grote spoorvervoerders een voorsprong op kleine spoorvervoerders om te zoeken naar alternatieven. De Moerdijkbrug moest tussen 13 april en 15 april 2016 dicht voor spoorverkeer nadat er gebreken aan het spoor waren geconstateerd.

Onderzoek van de ACM

De ACM heeft onderzoek gedaan naar het proces rond het sluiten van de Moerdijkbrug op verzoek van RailGood. Dat is een belangenvertegenwoordiger van de goederenvervoerders RFF, Locon en LTE. De ACM heeft daarbij geconstateerd dat ProRail niet voldoende met deze drie vervoerders heeft afgestemd. Dit had in een dergelijk geval wel degelijk moeten gebeuren.

ProRail neemt maatregelen

ProRail heeft inmiddels aangegeven dat partijen voortaan betrokken worden bij de besluitvorming rond een dergelijk besluit. Partijen kunnen het oordeel van de ACM gebruiken voor een eventuele schadeclaim.