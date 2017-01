473 kilo cocaïne onderschept

Bij een controle door de Douane is in de Rotterdamse haven een drugstransport van 473 kilo cocaïne onderschept. De drugs waren meegekomen in een lege tankcontainer die afkomstig was uit Suriname.

Na de onderschepping in de eerste week van januari is donderdag een 54-jarige man uit Numansdorp aangehouden, die vermoedelijk betrokken is bij het transport.

De drugs waren verpakt in zilverkleurige pakketten die aan de voor- en achterkant van de container achter metalen platen waren verstopt. Monsters van het aangetroffen witte goedje in de pakketten wezen uit dat het cocaïne was. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.

FIOD

Het onderzoek naar het drugstransport wordt onder leiding van het Landelijk |Parket uitgevoerd door het HARC-team van de FIOD in Amsterdam. De aangehouden verdachte zit in voorlopige hechtenis. Hij wordt volgende week voorgeleid aan de rechter-commissaris voor verlenging van deze hechtenis.