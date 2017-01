Douane en politie stuiten in loods Brabantse Hazeldonk op bijna 4000 kg cocaïne

Donderdagmiddag hebben de Douane en de politie in een loods in het Brabantse Hazeldonk een partij van bijna 4000 kg cocaïne aangetroffen. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Lading bananen

'De cocaïne zat verstopt in een lading bananen. Drie mannen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel en –handel. De lading is via de haven van Antwerpen naar Nederland gebracht.

Tip

De Belgische Douane tipte de Nederlandse Douane over een mogelijk drugstransport. Hierop heeft de Nederlandse Douane de loods in Hazeldonk betreden en troffen daar de drie verdachten aan terwijl zij de vrachtwagen uitlaadden. De mannen zitten in beperking en worden gehoord. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van de drugs.