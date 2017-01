Bij speeltuin dood aangetroffen vrouw (68) was geen misdrijf

Uit het onderzoek naar de doodsoorzaak van de vrouw, die afgelopen woensdag dood werd aangetroffen bij een speeltuin in Arnhem, is niets gebleken van een misdrijf. 'Die conclusie stelt de recherche na onder meer sectie op het lichaam van de vrouw', meldt de politie vrijdag.

Spelende kinderen

Afgelopen woensdag troffen spelende kinderen nabij een speeltuin aan de Engelenburgstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf een stoffelijk overschot aan van een vrouw. Uit eerste onderzoek bleek het te gaan om een 68-jarige vrouw uit die stad die sinds 26 december werd vermist.

Sectie

Omdat niet duidelijk was hoe de vrouw om het leven is gekomen werd nader onderzoek gedaan. Daaruit is niet gebleken van een misdrijf. De nabestaanden zijn geïnformeerd.