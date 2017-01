Nederland zet zich schrap voor Noordwesterstorm, Afsluitdijk dicht

Kust en Rijnmondgebied

De wind waait vrijdagmiddag en -avond uit west tot noordwest en is boven land meest matig, aan zee krachtig en enige tijd hard, mogelijk stormachtig, 7-8 Bft. Een lagedrukgebied boven de Noorse Zee trekt in de loop van vrijdag zuidwaarts naar de Duitse Bocht en bereikt aan het einde van de avond de kust van Duitsland en Nederland.

Stormvloed

Vrijdagmiddag neemt de noordwestenwind sterk in kracht toe, windkracht 8 tot 9. Dit veroorzaakt stormvloed langs de gehele kust. Dit komt door een combinatie van noordwesterstorm windkracht 8 à 9 met springtij.

De Oosterscheldekering en de Maeslantkering zijn vandaag niet gesloten. De Oosterscheldekering sluit pas bij een waterstand van 3m+NAP en de Maeslantkering bij 2.60m+NAP. Het was lang onzeker hoe hoog het water exact zou komen. De hoogste waterstand (piek) van vandaag was bij beide keringen 2.50m+NAP, waardoor de keringen niet zijn gesloten. De Hollandse IJsselkering is vrijdagmiddag opnieuw gesloten.

Afsluitdijk

Inmiddels is wel bekend dat de sluizen op de Afsluitdijk om 15.00 uur zijn gesloten in verband met hoogwater in combinatie met de weersverwachtingen. Als de sluizen morgen weer opengaan, krijgt de scheepvaart 2 uur vóór opening een bericht hierover. Verder zijn de Hollandsche IJsselkering en de Haringvlietsluizen vrijdag gesloten.

Oosterscheldekering

De Oosterscheldekering is vrijdagmiddag niet gesloten. Komende nacht is er nog kleine kans op sluiting dat zal als het gebeurt dan ongeveer rond 03.00 uur zijn hoewel de verwachtingen onder sluitpeil zijn. De Maeslantkering gaat vandaag in elk geval niet dicht. Zeesluis Farmsum bij Delfzijl gaat vrijdagavond dicht.

Avondspits

Het verkeer op de weg dient rekening te houden met de storm die er toe zal leiden dat er veel files zullen staan. Het wordt vanavond onstuimig, vooral in de kustprovincies. De west- tot noordwestenwind neemt later in de middag snel toe en wordt boven land (vrij) krachtig, aan de kust stormachtig met mogelijk enige tijd noordwesterstorm, 9 Bft. Daarbij komen vooral in de kustprovincies zware windstoten voor van 75-90 km/uur, aan zee 90-100 km/uur. Boven land is de wind aanvankelijk zuidwestelijk en meest matig.

Tijdelijke gladheid

In de loop van de avond en vannacht trekken enkele winterse buien van noordwest naar zuidoost over het land, met vooral landinwaarts kans op (tijdelijke) gladheid. De minimumtemperatuur ligt landinwaarts rond het vriespunt, aan zee blijft het enkele graden boven nul. Door bevriezing van natte weggedeelten en sneeuwresten kan het landinwaarts ook glad zijn of worden. De noordwestenwind neemt langzaam af naar matig boven land en krachtig tot hard langs de kust.