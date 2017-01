Boete van 1.000,- euro voor gebroken neus agente

Gebroken neus

Daarnaast moet de man 1.000,- schadevergoeding aan een agente betalen. De man had tijdens de jaarwisseling een politieagente in haar gezicht geslagen waardoor ze een gebroken neus had opgelopen. Een minderjarige jongen werd vanochtend conform eis veroordeeld tot vier weken jeugddetentie waarvan twee weken voorwaardelijk omdat hij vuurwerk naar een agent had gegooid.

Agressief

Vlak na de jaarwisseling, rond 01.30 uur, was de agente in uniform met collega’s aan het werk op het Leidseplein. De agenten werden door een voorbijganger gewezen op een incident iets verderop waarbij een man een vrouw – later bleek dat het zijn vriendin was - zou lastig vallen.

Toen de verdachte agressief wegliep bij zijn vriendin, ging de agente voor hem staan om hem te kunnen aanspreken. Vervolgens werd zij zomaar, zonder enige aanleiding, in haar gezicht geslagen. Inmiddels heeft de arts in het ziekenhuis vastgesteld dat haar neus is gebroken.

De verdachte, die als toerist de jaarwisseling in Amsterdam vierde, werd aangehouden en in verzekering gesteld. Op 3 januari werd de man voorgeleid aan de rechter-commissaris, die de man in bewaring gestelde maar direct de voorlopige hechtenis schorste. Wel moest de man een borgsom betalen.

De officier was, anders dan de rechter uiteindelijk oordeelde, van mening dat er wél sprake was van zwaar lichamelijk letsel. Ze had vier maanden celstraf en toewijzing van de vordering van de agente van 1.500,- geëist. De officier in haar requisitoir: 'Het gaat hier om een agente, die bezig was met de uitoefening van haar werkzaamheden, en in die hoedanigheid is mishandeld met ernstige gevolgen. Door het geweld heeft verdachte niet alleen een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de politieagente maar dergelijk gedrag getuigt ook van disrespect voor het publieke belang dat door politieagenten in het algemeen wordt gediend.'

Minderjarige jongen

Vanochtend stond een minderjarige jongen voor de snelrechter die ervan werd verdacht vuurwerk naar een agent te hebben gegooid. De jongen werd – conform eis van de officier van justitie – veroordeeld tot vier weken jeugddetentie. Zestien dagen daarvan werden voorwaardelijk opgelegd. De jongen was na de jaarwisseling aangehouden en zit sindsdien vast.

Verzwaringsfactor van 75 en 200 procent

Het OM beschouwt Oud & Nieuw als een evenement. Dit houdt in dat bij de beoordeling van jaarwisseling gerelateerde strafzaken een verzwaringsfactor van 75 procent geldt. Indien er sprake is van agressie of geweld tegen mensen met een publieke taak, zoals politiemensen, ambulancepersoneel en brandweerlieden, geldt een verzwaringsfactor van 200 procent. Zij zorgen voor de veiligheid van een ieder en moeten ongehinderd hun werk kunnen doen. Wat de uiteindelijke eis wordt, is afhankelijk van de omstandigheden van het delict en de verdachte.