Kades onder water door hoge waterstand

De kades in onder andere Vlaardingen en Schiedam zijn vrijdag weer onder water komen te staan door de hoge waterstand.

Er was enige tijd sprake dat ook de Maeslantkering bij Hoek van Holland zou sluiten. Deze sluit automatisch als er een waterhoogte van +3 meter t.o.v. het NAP wordt voorspeld. Dit was tijdelijk verlaagd naar +2.60 meter boven NAP om de systemen goed te testen. De voorspelling kwam enkele dagen van tevoren ruim boven de +2.60 meter, maar vrijdagochtend bleek dat die waterstand niet gehaald zou worden. De Maeslantkering is dan ook niet gesloten.