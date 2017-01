Gewonde bij steekpartij Amsterdam

Tijdens ee nruzie op de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam is een man neergestoken.

De man raakte hierbij gewond aan zijn hoofd en hand en is overgebracht naar een ziekenhuis. Dit meldt Het Parool vrijdagavond. Wat de reden van de ruzie was, is nog niet bekend.

Bij de zoektocht naar de verdachte is de politie onder meer een Burgernetactie gestart. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud, met een Oost-Europees uiterlijk. Hij is zo'n 1 meter 90 lang en draagt een zwarte lange jas en een zwarte broek.