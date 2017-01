'Menselijke resten aangetroffen tussen spullen MH17-wrak'

De andere voorwerpen zijn beoordeeld en niet relevant bevonden voor het strafrechtonderzoek. In DNA-onderzoek door het NFI is vastgesteld dat het bot afkomstig is van een passagier van wie de identiteit in 2014 is achterhaald. De nabestaanden van het slachtoffer zijn op de hoogte gebracht.

Inbeslagname voorwerpen door Openbaar Ministerie en Politie

De politie nam zaterdagavond na aankomst van Spekkers op Schiphol een aantal voorwerpen in beslag. Volgens de politie had Spekkers eerder aangekondigd dat hij de voorwerpen van de crashsite vrijwillig zou overhandigen aan de politie. Het tegendeel bleek het geval, zo stelt het Openbaar Ministerie (OM). Een medereiziger had een rugzak van Spekkers met de voorwerpen uit Oekraïne onder zijn eigen naam ingecheckt en liep er mee naar de uitgang. Deze medereiziger werd tegengehouden en aangesproken door de aanwezige politiemensen, zo meldt het (OM) .Volgens het OM zou Spekkers ook iedere vorm van medewerking aan het beschikbaar stellen van foto- en filmmateriaal van de crashsite geweigerd hebben . Dat materiaal is van belang met het oog op het terugvinden van de precieze locatie waar de voorwerpen hebben gelegen. Door de weigerachtige houding van de journalist had de politie met toestemming van het Openbaar Ministerie geen andere keuze dan beslag te leggen op alle gegevensdragers. In tegenstelling tot berichten in de Russische media zijn de journalist en zijn medereiziger daarbij niet aangehouden.

Michel Spekkers schrijft op zijn website:

Onderzoeksjournalist Michel Spekkers geeft op zijn eigen website zijn versie van de gebeurtenissen. Hij schrijft: 'Ik was aangedaan door het feit dat er nog zoveel dingen lagen in het gebied. Ik kon me niet voorstellen dat, als zoiets in Nederland zou gebeuren, dat dan ook zo zou zijn. Ik moest denken aan de uitspraak van Rutte ‘de onderste steen boven’. Spekkers liet Gerrit Thiry (Coördinerend teamleider MH17) weten dat hij de spullen wilde overdragen. Het zou gaan om een vrijwillige overdracht en niet om een strafrechtelijke invordering. Spekkers was bereid de beelden van de crashsite over te dragen, met dien verstande dat eventuele bronnen en gesprekken geanonimiseerd zouden worden.

Spekkers: 'Ik heb aangeven dat ik bereid was de beelden van de crashsite over te dragen, met dien verstande dat eventuele bronnen en gesprekken geanonimiseerd zouden worden. Ik heb geweigerd al mijn data van de hele trip in Rusland en DNR beschikbaar te stellen omdat ruim 90% van de data niets met de MH17 te maken had en politiek gevoelige informatie bezat. Daarnaast zag ik ook niet het nut in om data van mijn audio recorder en telefoon over te dragen omdat 0% data bevatte van MH17. Met mijn voorstel het te beperken tot de data van MH17 en de crashsite ging het OM per direct niet akkoord, waarna ze zijn overgegaan tot in beslagname van al mijn spullen. Ze hebben bij mij een laptop, 3 telefoons, een 4k panasonic camera, een nikon d80, een kleine camcorder, een audio recorder, een externe harde schijf en diverse SD geheugenkaarten in beslag genomen. Mijn verzoek om een advocaat werd afgewezen. Uiteindelijk heb ik in hun bijzijn wel een telefoontje mogen plegen om iemand te verwittigen.'

Rechtmatig

De zaak is deze week voorgelegd aan de rechter-commissaris aan wie is gevraagd een oordeel te geven over de toelaatbaarheid van de inbeslagneming. Dat is gebeurd omdat sprake is van het toepassen van een dwangmiddel tegen journalisten van wie de persvrijheid en bronbescherming in acht moeten worden genomen. De gegevensdragers zijn niet onderzocht, maar verzegeld, in afwachting van de beslissing van de rechter-commissaris.

De rechter-commissaris oordeelde dat gelet op de omstandigheden, waarbij de journalist de gemaakte afspraken niet nakwam, de politie terecht beslag had gelegd op de meegebrachte voorwerpen uit Oekraïne en op de gegevensdragers met onder meer foto- en filmmateriaal. Voor wat betreft verder onderzoek aan de in beslag genomen gegevensdragers worden de journalist en zijn medereiziger uitgenodigd om bij de politie vrijwillig aan te geven welk relevant materiaal kan worden gekopieerd en welke delen niet vanwege bronbescherming, aldus het OM.

Bron: http://michelspekkers.nl/mh17-mijn-verhaal/