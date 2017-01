Verdacht pakketje bij postagentschap aan de Nieuwstraat in Liempde

De brandweer heeft vrijdagavond de Coop supermarkt aan de Nieuwstraat in Liempde afgezet wegens een mogelijk gevaarlijke stof bij het postagentschap.

De brandweer kwam even na 20.00 uur ter plaatse toen dewinkel gesloten was voor het publiek. Uit voorzorg werd de ingang van het pand afgezet met gevaren linken waarna de brandweer een onderzoek startte. Naar verluid zou één pakketje vloeistof lekken en stinken maar na een half uur werd de afzetting opgeheven en keerde de brandweer terug. Wat er precies n het pakketje heeft gezeten is niet bekend.