Gewond op straat in Tilburg aangetroffen man overleden in ziekenhuis

De hulpdiensten hebben vrijdagavond in Tilburg op de Professor Romeinstraat een gewonde man aangetroffen. 'De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis overgebracht waar hij uiteindelijk is overleden', meldt de politie zaterdag.

'De man werd vrijdagavond omstreeks 22.40 uur gevonden op de Professor Romeinstraat', aldus de politie. Hulpdiensten waren opgeroepen omdat er een gewonde man op straat lag. Deze man is nog gereanimeerd en toen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij uiteindelijk overleden.

Onderzoek

Omdat niet duidelijk is hoe de man gewond is geraakt is de politie een onderzoek gestart. De recherche vraagt dringend aan getuigen of mensen die iets van deze zaak afweten zich te melden bij de politie.