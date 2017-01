Code geel voor winters weer dit weekend

Het kan verraderlijk glad zijn door sneeuw- en ijsresten na buien. Ook is het in de ochtend plaatselijk glad door bevriezing van natte weggedeelten. De buien houden aan tot zondagochtend vroeg. In de nacht naar zondag kan het opnieuw glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. De maximumtemperatuur bedraagt ongeveer 4°C, maar tijdens een bui kan de temperatuur even dicht bij het vriespunt uitkomen. De wind waait uit west tot noordwest en is boven land meest matig, aan zee krachtig en enige tijd hard. Het blijft ook na het weekend vrij koud en droog winterweer met in de nacht en ochtend lichte tot matige vorst, de maximumtemperaturen liggen rond of iets boven het vriespunt. Later in de week mogelijk zachter.