Auto schuift de sloot in door gladheid

Op de Liempdseweg tussen Liempde en Sint-Oedenrode is zaterdagmorgen een auto de sloot in geschoven.

In een flauwe bocht gleed de auto rechtdoor waarna deze in de natte sloot tot stilstand kwam. Andere weggebruikers schoten de inzittende te hulp toen het ongeval rond 7.45 uur gebeurde. Het is ons niet bekend of de inzittende verwondingen bij deze schuiver hebben opgelopen.