Twee gewonden bij schietincident in woning Den Haag

Bij een schietincident in een woning aan de Rijsbes in Den Haag zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag de twee bewoners gewond geraakt. Agenten hielden korte tijd later in Zoetermeer een 42-jarige verdachte aan in een auto.

Omstreeks 02.00 uur kwam bij de politiemeldkamer de melding binnen dat er in een woning aan de Rijsbes geschoten was en dat de verdachte was gevlucht. Ter plaatse troffen toegesnelde agenten een 58-jarige man en een 53-jarige vrouw gewond aan. Zij verklaarden te zijn neergeschoten door een 42-jarige man uit Moerkapelle.

Terwijl ambulancepersoneel zich ontfermde over de slachtoffers, gingen meerdere politie-eenheden op zoek naar de verdachte. Terwijl zij onderweg waren richting zijn woonplaats, zagen zij op de A12 de verdachte rijden in de beschreven vluchtauto. Hij werd door middel van een zogeheten uitpraatprocedure aangehouden op de Afrikaweg in Zoetermeer en overgebracht naar een politiebureau. Beide slachtoffers liggen in het ziekenhuis en zijn –zoals het zich nu laat aanzien- niet in levensgevaar. De districtsrecherche Den Haag Zuid onderzoekt de zaak.